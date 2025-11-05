Bek Air ұшағының апатына кім кінәлі екені анықталды

Алматы қаласы Түрксіб аудандық сотының судьясы Дастан Алмағамбетов 2019 жылдың желтоқсанында болған Bek Air әуе апатына қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл іс бойынша айыпталушылар ретінде қаза тапқан екі ұшқыш – әуе кемесінің командирі Міржан Мұратбаев және екінші ұшқыш Мұрат Мұлдақұлов танылды. Сот оларды Қылмыстық кодекстің 344-бабы 3-бөлігі бойынша (Әуе көлігін пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарын бұзу) кінәлі деп тапты. Алайда екеуі қайтыс болғандықтан жаза тағайындалмады.
Судьяның айтуынша, жәбірленушілердің азаматтық талап қою құқығы сақталады. Талап сомасы азаматтық сотта қаралады. "Bek Air" АҚ мүлкіне салынған тыйым және компания есепшоттарындағы ақша азаматтық талаптар толығымен қаралғанға дейін бұғаттаулы күйінде қалады.
Сот апаттың себебін нақты атады. 98 адам отырған Fokker-100 ұшағының қанатында мұз бен қар жиналып қалған. Көтерілу кезінде қанаттың көтергіш күші тең болмай, ұшақ ұшу-қону жолағынан шығып, жарық бағанына, бетон қоршауға және әуежай маңындағы екі қабатты ғимаратқа соғылған. Апат салдарынан оқиға орнында 11 жолаушы және командир қаза тапты. Екінші ұшқыш кейін үйіне жіберілген соң қайтыс болды.
Судья Алмағамбетов экипаждың бірқатар талапты өрескел бұзғанын айтты.
Ұшу алдында қанаттағы мұзды анықтамаған, қарсы мұздануға қарсы өңдеу жүргізілмеген. Тангаж бұрышы 10 градустан асып кеткен, курс сақталмаған. Мұндай жағдайда ұшуды тоқтату қажет еді, бірақ ұшақ көтерілуін жалғастырған, – деді ол.
Бұл деректер әуе апатын тергеу департаментінің қорытынды есебімен, кешенді трасологиялық сараптамамен және әуе кемесін пайдалану саласындағы мамандардың қорытындыларымен дәлелденген.
Сот қорғаушы тараптың "әуежай қызметкерлері мұздануға қарсы сұйықтықты шатастырды" деген уәжін де тексерген. Алайда бұл нұсқа расталмаған.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Шешімге 15 күн ішінде шағым түсіруге немесе прокурорға апелляциялық өтініш беруге болады.
Еске салайық, Алматы іргесінде Bek Air ұшағы 2019 жылдың 27 желтоқсанында апатқа ұшырады.
Әуе кемесі бетон қоршауға соғылып, жеке үйді қиратты. Апаттан 13 адам қаза тауып, шамамен 70 адам жарақат алған. Прокурор ұшқыштарды кінәлі деп тануды сұраса, жәбірленушілер әуежай қызметкерлерін де жауапқа тартуды талап еткен.