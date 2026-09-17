Бақытжан Базарбек қатысқан жол апаты: Зардап шеккен азамат 31 күннен кейін ауруханадан шықты
Нұржігіт Қошанов ауыр жарақатпен ауруханаға түскен еді. 31 күн ем алған 36 жастағы азаматтың қазіргі жағдайы белгілі болды.
Бұрынғы Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек қатысқан жол апатынан зардап шеккен 36 жастағы Нұржігіт Қошанов 31 күн ем қабылдағаннан кейін ауруханадан шығарылды. Бұл туралы экс-депутат Instagram парақшасында хабарлады, деп жазады BAQ.KZ тілшісі.
Базарбек ауруханадан шығару сәтінің видеосын Instagram Stories-ке жариялаған. Нұржігіт Қошанов Тараз қаласындағы көпбейінді ауруханада емделген.
Нұржігітті Тараз қаласының қалалық көпбейінді ауруханасынан шығарды! Нұржігіт соңғы үш күнде ауруханадан тезірек шығуға асықты. Міне, 31-күні ол ауруханадан тірі әрі дені сау күйде шықты, – деп жазды Бақытжан Базарбек.
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Еске салайық, жол апаты Жамбыл облысының Рысқұлов ауданында болған. Полицияның алдын ала мәліметінше, Toyota көлігі жолдың жүріс бөлігінде тұрған ер адамды қағып кеткен. Зардап шеккен азамат ауруханаға жеткізілген.
Аталған жол-көлік оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазір полиция тергеу амалдарын жүргізіп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Бұған дейін Жамбыл облысының денсаулық сақтау басқармасы 1989 жылы туған ер адамның ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілгенін хабарлаған.
Дәрігерлер оған ауыр бас-ми жарақатын, бірнеше сүйек сынуын және басқа да жарақаттарды анықтаған. Науқас дәрігерлердің бақылауында болған.
Сонымен қатар Бақытжан Базарбек зардап шеккен азаматтың туыстарымен бірге түскен видеоны да жариялаған.
Кадрларда Нұржігіт Қошановтың туыстары осы уақыттың барлығында оның жанында ауруханада болғанын айтқан. Сондай-ақ экс-депутат зардап шеккен азаматтың жағдайы тұрақтанғаннан кейін оны әрі қарай емдеуге, соның ішінде Астана қаласындағы медициналық мекемелер мен нейрохирургиялық орталықтарда ем қабылдауына жәрдемдесуге дайын екенін мәлімдеген.
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