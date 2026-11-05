«Барниге» бола шыққан жанжал: Алматыда Мадинаның мәйітін қайта қазып алды
19 жастағы қыздың өліміне қатысты жаңа сараптама тағайындалды.
Жамбыл облысында қайтыс болған 19 жастағы келіншектің өліміне қатысты тергеу жалғасып жатыр. Қайталама сот-медициналық сараптама оның нақты неден көз жұмғанын анықтауға көмектесуі мүмкін.
Алматыда 19 жастағы Мадина Рашидқызының мәйіті эксгумацияланды. Енді марқұмның денесіне қайта сот-медициналық сараптама жасалады. Бұл туралы адвокат Инга Иманбай әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеді.
Марқұмның денесіне қайта сараптама жасалады
Адвокаттың мәліметінше, Мадинаның мәйіті қайталама сот-медициналық зерттеу жүргізу үшін эксгумацияланған. Бұған дейін марқұмның туыстары алғашқы сараптаманың қорытындысына күмән келтіріп, оның өліміне қатысты барлық мән-жайды қайта тексеруді сұраған.
Марқұмның жақындары тергеу жан-жақты әрі бейтарап жүргізіліп, өлімнің нақты себебі объективті дәлелдер негізінде анықталуы қажет деп санайды.
Туыстарының айтуынша, қыздың денесінде жарақаттар мен көгерген іздер болған. Сондықтан отбасы олардың қалай пайда болғанын және өліммен байланысы бар-жоғын анықтау үшін қосымша сараптама тағайындауды талап еткен. Дегенмен әзірге аталған жарақаттардың шығу себебі мен тергеу үшін маңызы ресми түрде расталған жоқ. Қайталама сараптаманың нәтижесі де әзірге жарияланбаған.
«Барниге» бола туған жанжал: қайғылы оқиға қалай болған?
Еске салайық, 2026 жылғы тамызда Жамбыл облысының Меркі ауданында 19 жастағы Мадина Рашидқызы қайтыс болды. Өзбекстан азаматы болған марқұмның артында сегіз айлық сәбиі қалды. Қайғылы жағдайдың кейбір мән-жайын оның құрбысы әлеуметтік желіде баяндаған.
Құрбысының сөзінше, оқиғаға дейін Мадина мен күйеуінің арасында жанжал болған. Оған қыздың балаға арнап сатып алынған «Барни» тәттісін жеп қоюы себеп болған көрінеді. Құрбысы күйеуі осыған бола Мадинаны ұрғанын айтқан. Бұған қоса, әлеуметтік желілерде қыздың бұған дейін де отбасында зорлық-зомбылық көрген болуы мүмкін екені туралы ақпарат тарады.
Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырып, әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Алайда отбасындағы зорлық-зомбылық туралы мәліметтер мен күйеуінің Мадинаның өліміне қатысы әзірге соттың заңды күшіне енген үкімімен анықталған жоқ.
Тергеу қандай бап бойынша жүргізіліп жатыр?
Мадина Рашидқызы қайтыс болғаннан кейін Жамбыл облысының полициясы Қылмыстық кодекстің 105-бабы – «Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу» бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастаған. Алайда марқұмның туыстары оның өзіне қол жұмсағаны туралы нұсқаға күмән келтіріп, өлімге әкелген өзге де ықтимал себептерді тексеруді талап етті.
Отбасы істің толық әрі әділ тергелуін, ал қылмысқа қатысы бар адамдар анықталған жағдайда олардың заң алдында жауап беруін сұрайды. Кейін марқұмның жақындарының мүддесін қорғауға заңгер Инга Иманбай кіріскен. Ол бұған дейін де істің объективті тергеліп, қайғылы оқиғаның барлық мән-жайы анықталуы үшін жұмыс жүргізетінін мәлімдеген.
Қайталама сот-медициналық сараптама тергеу барысындағы маңызды кезеңдердің бірі болуы мүмкін. Оның қорытындысы тергеушілерге Мадинаның өліміне қатысты қосымша мәлімет алуға мүмкіндік береді. Әзірге іс бойынша түпкілікті шешім жарияланған жоқ.
Ең оқылған:
- Тоқаевтың қарсылығынан кейін Құрылтай депутаттары мемлекеттік наградалар туралы заңды қайта қарады
- Астанадағы «ЦОН» аумағы қоршауға алынып, адамдар шұғыл сыртқа шығарылды: Не болды?
- Түркия мен Өзбекстан ауаның ластануын азайту шараларын қолға алды
- Binance-ке жасалған шабуыл: Солтүстік Корея тағылған айыпты теріске шығарды
- Үндістанның шығыс жағалауына «Мурасу» циклоны соқты