Бақыт Нұрмұханов Конституциялық Сот төрағасының орынбасары болып тағайындалды
Мемлекет басшысы жаңа тағайындау туралы Жарлыққа қол қойды. Бақыт Нұрмұхановтың Конституциялық Соттағы жаңа қызметі белгілі болды.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьясы Бақыт Маратұлы Нұрмұханов Конституциялық Сот төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бақыт Нұрмұханов бұған дейін Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьясы қызметін атқарып келген.
Ресми мәліметке сәйкес, ол Конституциялық Соттың қызметіне белсенді қатысып, конституциялық құқық пен конституциялық әділет мәселелеріне арналған халықаралық іс-шараларда Қазақстанның атынан өкілдік еткен.
Мәселен, 2025 жылғы сәуірде Бақыт Нұрмұханов Түркияның Стамбұл қаласында өткен «XXI ғасырдағы конституциялық әділеттің болашағы» халықаралық симпозиумына қатысты. Іс-шараға 35 елдің конституциялық бақылау органдарының төрағалары мен судьялары, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың өкілдері жиналды. Нұрмұханов жиында Қазақстандағы конституциялық реформаның қорытындылары, қайта құрылған Конституциялық Соттың қызмет ерекшеліктері және азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы баяндады.
Қазақстан Конституциясына сәйкес, Конституциялық Сот – конституциялық бақылауды жүзеге асыратын және ел аумағында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін тәуелсіз мемлекеттік орган. Конституциялық Сот Төраға мен он судьядан тұрады, олардың өкілеттік мерзімі – сегіз жыл. Ал Төрағаның орынбасарын Конституциялық Сот төрағасының ұсынуымен Президент судьялар арасынан тағайындайды.
Осылайша, Бақыт Нұрмұханов Конституциялық Сот басшылығындағы жаңа қызметіне кірісті.
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