"Бақылау үшін": АҚШ Израильге 200 әскер жібереді

АҚШ Газадағы атысты тоқтату келісімін бақылау үшін Израильге 200-ге дейін америкалық әскерді орналастыру нұсқаларын әзірлеуде, деп хабарлайды BAQ.KZ NBC News арнасына сілтеме жасап.
Бұл туралы арнаға жоспарларымен таныс екі америкалық шенеунік айтты.
Дереккөздерге сәйкес, АҚШ әскері логистика, көлік, инженерлік және жоспарлау бойынша көмек көрсетеді.
Олар Газада болмайды. Газа жерінде бір америкалық сарбаз болмайды, - деп түсіндірді дереккөздердің бірі.
Азаматтық-әскери үйлестіру орталығы деп аталатын бұл бастама Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтату туралы келісім жарияланғаннан кейін басталды.
Америкалық әскерлер Израильге келе бастады, - деп түсіндірді дереккөздер.
Әскерлер Газаға гуманитарлық көмек жеткізуге қолдау көрсетумен қатар, келісім шарттарын сақтауды қамтамасыз ету үшін тараптар арасындағы оқиғалардың алдын алу механизмінің жұмысын бақылайды, - делінген хабарламада.
АҚШ әскерлері бұрын Израильде әртүрлі миссиялар, соның ішінде зымыранға қарсы қорғаныс бойынша болған. АҚШ өткен жылы Ливандағы атысты тоқтату кезінде Израиль мен Хезболла арасындағы оқиғалардың алдын алу механизмін қолдады.
Еске сала кетейік, Израиль үкіметі палестиналық Хамас қозғалысымен Газа секторындағы кепілге алынғандарды босату туралы келісімді мақұлдаған болатын.
Израиль өз кезегінде өмір бойына бас бостандығынан айырылған 250 тұтқынды және 2023 жылдың 7 қазанынан кейін ұсталған 1700 палестиналықты босатады. Келісім сондай-ақ ХАМАС ұйымын қарусыздандыруды, Израиль әскерін Газа секторынан шығаруды және гуманитарлық көмекті жеткізуді қарастырады.