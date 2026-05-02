БАҚ саласы бойынша Президент сыйлықтары мен гранттарын алуға ұсынымдар қабылдау басталды
Өтінімдер 10 маусымға дейін қабылданады.
БАҚ саласы бойынша Мемлекет басшысының 2026 жылғы сыйлықтары мен гранттарын, сондай-ақ Алғысын алуға үміткерлерден ұсынымдар қабылдау басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлімдеді.
Әрбір БАҚ, шығармашылық одақ, қоғамдық бірлестік, мемлекеттік орган сыйлықтар мен гранттар алуға екі үміткер ғана ұсынуға құқылы.
Сыйлықтар мен гранттар алуға үміткерлердің және Алғыс жариялауға шығармашылық ұжымдардың өзін-өзі ұсынуына жол берілмейді.
Грант иегері атанған тұлға сыйлық алу үшін кемінде бес жылдан кейін ұсынылады.
Гранттар жасы отыз бестен аспаған жас журналистерге беріледі.
Сыйлықтар немесе гранттар алуға бұқаралық ақпарат құралының, шығармашылық одақтың, қоғамдық бірлестіктің, мемлекеттік органның ресми бланкісіне жазылған, бірінші басшы немесе оның орнындағы адам қол қойған (А4 форматтағы көлемі 2 парақтан аспайтын) ұсыным жолданады.
Оған мынадай құжаттар қоса ұсынылады:
- сыйлықтар немесе гранттар алуға ұсынылған үміткердің аты, әкесінің аты, тегі және шығармашылық бүркеншік есімі (егер болса), сондай-ақ атқаратын лауазымы көрсетілген негізгі жұмыс орнынан анықтама;
- сыйлықтар немесе гранттар алуға ұсынылған үміткердің жеке куәлігінің немесе төлқұжатының көшірмесі;
- сыйлықтар немесе гранттар алуға ұсынылған үміткердің шығармашылық қызметінің қысқаша сипаттамасы;
- негізгі жарияланымдарының тізімі және олардың көшірмелері, аудио және (немесе) бейнематериалдар немесе сондай материалдардың интернет-сілтемелерінің тізімі.
Алғыс жариялауға шығармашылық одақтың, қоғамдық бірлестіктің, мемлекеттік органның ресми бланкісіне жазылған, бірінші басшы немесе оның орнындағы адам қол қойған бұқаралық ақпарат құралының қызметі туралы (А4 форматтағы көлемі 2 парақтан аспайтын) ұсыным ұсынылады.
Конкурсқа мән-маңызы жоғары негізгі жарияланымдар, аудио және (немесе) бейнематериалдар немесе сондай материалдардың интернет-сілтемелерінің тізімі ұсынылады.
Қарауға 2025 жылғы 1 маусым мен 2026 жылғы 31 мамыр аралығында жарияланған және (немесе) эфирге шыққан материалдар қабылданады.
Сыйлықтар, гранттар алуға және Алғыс жариялауға ұсынылған материалдар мен құжаттар қайтарылмайды.
Кітаптар БАҚ саласындағы наградалар алуға ұсынылған материал ретінде қарастырылмайды. Мерзімді басылымдарда жарық көрген мақалалар топтамасын ұсынуға болады.
Мемлекет басшысының сыйлықтарын, гранттарын алуға және Алғысын жариялауға ұсынымдарды Қоғамдық комиссияның төрағасы, Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы
А.Смадияровтың атына 2026 жылғы 10 маусымға дейін мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., «Ақорда» резиденциясына жолдау қажет.
Қағаз түрінде жолданатын құжаттар пошта қызметі арқылы жоғарыда көрсетілген мекенжайға жіберіледі немесе «Үкімет үйі» ғимаратында (Астана қ., Мәңгілік ел даңғылы, 6) орналасқан Президент Әкімшілігі Жалпы бөлімінің Қызметтік хат-хабар секторы арқылы жұмыс күндері сағ. 09:00-15:30 аралығында (түскі үзіліс сағ. 13:00-14:30), сенбі күні сағ. 10:00-11:00 аралығында қабылданады.
Мемлекеттік органдардың ұсынымдары электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы тек электрондық форматта ғана қабылданады, бұл қосымшалары электрондық тасымалдағыш (диск) арқылы жолданатын ұсынымдарға қатысты емес.
Ең оқылған:
- Басты күшіміз – бірлік: Шерзод Пулатов Бірлік күнінің маңызын түсіндірді
- Су деңгейі көтерілді: Түркістан облысында 81 адам эвакуацияланды
- Непалда жантүршігерлік апаттан 17 адам қаза тапты
- Астанада Президент атынан мемлекеттік наградалар табысталды
- «Бірлік – өзінен-өзі келетін дүние емес, ол – үздіксіз еңбек» – ҚХА төрағасының орынбасары Дмитрий Останькович