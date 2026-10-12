Балаларға әлеуметтік желіні 16 жастан кейін ғана пайдалануға рұқсат беру керек пе? Қазақстан Азия тәжірибесіне қарай ала ма?
Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желідегі белсенділігін реттеу мәселесі күн тәртібінде тұр.
Әлеуметтік желіні балаларға қай жастан бастап пайдалануға рұқсат беру керек? Ата-ананың бақылауы жеткілікті ме, әлде мемлекет те нақты шектеу енгізуі қажет пе? Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желідегі белсенділігін реттеу мәселесі талқыланып жатқан тұста бұл сұрақтар қайтадан өзекті бола түсті. Толығырақ BAQ.KZ сараптамасында.
Балаларды интернеттегі зиянды контенттен, кибербуллингтен және цифрлық тәуелділіктен қорғау мәселесі бір Қазақстанға ғана тән емес. Индонезия мен Малайзия 16 жасқа дейінгі пайдаланушыларға қатысты шектеулер енгізді. Оңтүстік Корея 14 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желіге тіркелуін шектеуді қарастырып жатыр. Ал Жапония жаппай тыйым салудан гөрі жас мөлшерін тексеру мен платформалардың қауіпсіздігін күшейтуге басымдық беріп отыр.
Бірақ әлеуметтік желіге кіруді шектеу балаларды барлық қауіптен қорғай ала ма? Мұндай шара жасөспірімдердің психологиялық жағдайына қалай әсер етеді? Қазақстан халықаралық тәжірибеден қандай сабақ ала алады?
Әлеуметтік желіні шектеу не үшін қажет?
Қазір смартфон мен әлеуметтік желі балалардың күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналды. Олар интернет арқылы сабаққа қажетті ақпарат іздейді, достарымен сөйлеседі, ойын ойнайды және өз қызығушылықтарын дамытады. Алайда цифрлық ортаның пайдалы мүмкіндіктерімен бірге қауіптері де бар.
Олардың қатарында кибербуллинг, алаяқтық, жасына сәйкес келмейтін контент, бейтаныс адамдардың ықпалы және экран алдында шамадан тыс уақыт өткізу бар. Әлеуметтік желілердің кейбір функциялары – үздіксіз айналдырылатын таспа, автоматты түрде қосылатын бейнелер мен жекелендірілген ұсыныстар – пайдаланушының платформада ұзақ отыруына ықпал етуі мүмкін. Жапония осы мәселеге назар аударып, жастардың әлеуметтік желіні шамадан тыс пайдалануын азайту жолдарын талқылап жатыр.
Мәселе баланың телефон ұстауында ғана емес. Оның қандай ақпарат көретіні, сол ақпаратты қалай қабылдайтыны және интернеттегі жағдайларға қалай жауап беретіні де маңызды.
Мысалы, әлеуметтік желідегі өзге балалардың өмірімен өзін үнемі салыстыру жасөспірімнің өзіне деген көзқарасына әсер етуі мүмкін. Ал желідегі мазақ, жағымсыз пікір немесе қорқыту баланың эмоционалдық жағдайына салмақ түсіреді. Дегенмен мұндай әсер әр балада әртүрлі көрінеді: оған баланың жасы, мінезі, отбасындағы қарым-қатынасы және желіні пайдалану сипаты ықпал етеді.
Қазақстандық балалар психологі Айнұр Үсенбаева да балалардың интернетті бақылаусыз пайдалануына алаңдайды.
«Бала санасы қалыптасып жатқан кезде әлеуметтік желіні еркін пайдалануға жол ашу – үлкен қателік»
Айнұр Үсенбаева – арнайы педагогикалық-психологиялық түзету кабинетінің балалар психологі
Психологтың айтуынша, баланың тәулік бойы телефонға үңілуі оның күнделікті өміріне кері әсер етуі мүмкін. Маман интернеттегі әртүрлі контентті шамадан тыс тұтыну салдарынан кейбір балаларда ұйқының бұзылуы, ашуланшақтық, зейіннің төмендеуі және құрдастарымен араласуға қызығушылықтың азаюы сияқты өзгерістер байқалатынын айтады.
Ең алдымен, бұғанасы қатпаған баланың тәулік бойы телефонға үңілуі барлық жағынан зиян. Интернетке байланған балада өзге балалармен қосылып ойнай алмау, ашуланшақтық, сабырсыздық және тамаққа тәбеттің жоқтығы бірден байқалуы мүмкін, – дейді Айнұр Үсенбаева.
Маманның пікірінше, ата-аналар баланың экран алдында өткізетін уақытына ғана емес, оның күнделікті мінез-құлқына да назар аударуы керек. Егер бала бұрынғыдан тұйықталып, ұйқысы бұзылып немесе жақындарымен қарым-қатынасы өзгерсе, мұның себебін анықтау маңызды.
Алайда бұл белгілердің барлығын тек әлеуметтік желімен байланыстыруға болмайды. Ұйқының бұзылуы, тәбеттің төмендеуі мен ашуланшақтыққа басқа да факторлар әсер етуі мүмкін. Сондықтан баланың жағдайын кешенді бағалау қажет.
Психолог әлеуметтік желіні пайдалануға қатысты жас шегін белгілеуді психологиялық-педагогикалық тұрғыдан орынды деп есептейді.
Бала санасы былқылдақ болып тұрған тұста оған әлеуметтік желіні еркін пайдалануға есік ашып қою – үлкен қателік, – дейді ол.
Айнұр Үсенбаеваның пайымдауынша, 16 жасқа қарай жасөспірімнің ақпаратты талдау, оның шынайылығына күмән келтіру және пайдалы мен зиянды контентті ажырату дағдылары біршама қалыптасады. Сондықтан осы жастан бастап әлеуметтік желіні пайдалануға мүмкіндік беру орынды.
Дегенмен 16 жасқа толған әр баланың ақпаратты сыни бағалау қабілеті бірдей қалыптасады деуге болмайды. Бұл дағды тәжірибеге, тәрбиеге және цифрлық сауаттылыққа да байланысты.
Азия елдері балаларды әлеуметтік желіден қалай қорғап жатыр?
Азия мемлекеттерінің тәжірибесі бірдей емес. Кейбір елдер жас шегін белгілеп, платформаларға нақты міндет жүктесе, енді бірі әлеуметтік желінің балаларға әсерін азайтуға бағытталған балама тәсілдерді қарастырып жатыр.
Индонезия: 16 жасқа дейінгі балалардың аккаунттарына шектеу
Ереже енгізілді
Индонезия 2026 жылғы наурызда балаларды цифрлық қауіптен қорғауға бағытталған жаңа талаптарды іске асыра бастады. Елдің Коммуникация және цифрлық істер министрлігі қабылдаған №9/2026 ережесіне сәйкес, 16 жасқа толмаған балалардың аккаунттарына жоғары тәуекелді цифрлық платформаларда шектеу қойылады.
Алғашқы кезеңде YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X және Roblox секілді платформалар қамтылды. Билік бұл шешімді балаларды кибербуллингтен, алаяқтықтан, зиянды контенттен және цифрлық тәуелділіктен қорғау қажеттілігімен түсіндіреді.
Индонезияның тәжірибесіндегі маңызды тұс – жауапкершілікті тек ата-анаға жүктемей, цифрлық платформалардың өзіне де талап қоюы.
Малайзия: пайдаланушының жасын тексеру міндеті
2026 жылғы 1 маусымнан
Малайзияда 2026 жылғы 1 маусымнан бастап күшіне енген балаларды қорғау кодексі лицензияланған әлеуметтік желі қызметтерінен пайдаланушылардың жасын тексеруді талап етеді. 16 жасқа толмағандарға аккаунт ашуға және аккаунт иесі болуға қатысты шектеулер қолданылады.
Елдің Байланыс және мультимедиа комиссиясы платформалардың талаптарды орындауын бақылап отыр. Жасты растау үшін ресми құжаттарды пайдалану тәртібі де қарастырылған.
Бұл модельдің ерекшелігі – баланың жасын жай ғана тіркелу кезінде көрсетілген туған күніне қарап анықтаумен шектелмеу. Бірақ мұндай тексеру кезінде жеке деректерді қорғау мәселесі де маңызды болып қала береді.
Оңтүстік Корея: жас шектеуімен қатар алгоритмдерге назар
Ұсыныс қарастырылуда
2026 жылғы 16 шілдеде Оңтүстік Кореяның медиа және коммуникациялар жөніндегі реттеушісі 14 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіде аккаунт ашуын шектеу жоспарын кезең-кезеңімен қарастырып жатқанын мәлімдеді.
Сонымен қатар 14–19 жас аралығындағы жасөспірімдерге әлеуметтік желіні шамадан тыс пайдалануға итермелейтін дизайн мен алгоритмдердің әсерін азайту ұсынылды.
Бұл тәсілдің маңызы – мәселені тек баланың жасымен байланыстырмай, платформаның қалай жұмыс істейтініне де назар аудару. Яғни жасөспірімнің әлеуметтік желіде қанша уақыт өткізетініне ықпал ететін технологиялық тетіктер де реттеу нысанына айналуы мүмкін.
Жапония: жаппай тыйым салмай, қауіпсіздікті күшейту
Баламалы тәсіл
Жапония 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіні жаппай пайдалануға тыйым салуды қолдаған жоқ. 2026 жылы елдің Ішкі істер және коммуникациялар министрлігі жас мөлшерін тексеруді күшейту мен жастардың әлеуметтік желіге шамадан тыс әуестенуін азайтуға бағытталған шараларды талқылады.
Ұсынылған бағыттар қатарында платформалардың жас тексеру жүйесін жетілдіру және тәуелділікке итермелейтін функцияларға назар аудару бар.
Жапония тәжірибесі әлеуметтік желіге қолжетімділікті толық шектеу жалғыз шешім емес екенін көрсетеді. Платформалардың қауіпсіздігін жақсарту да балаларды қорғаудың маңызды тетігі бола алады.
Төрт елдің тәжірибесінен қандай қорытынды жасауға болады?
|
Ел
|
Негізгі тәсіл
|
Ерекшелігі
|
Индонезия
|
16 жасқа дейінгі аккаунттарға шектеу
|
Жоғары тәуекелді платформаларды реттеу
|
Малайзия
|
Жасты тексеру міндеті
|
Платформалардың жауапкершілігі
|
Оңтүстік Корея
|
14 жасқа дейінгі балаларға қатысты ұсыныс
|
Алгоритмдер мен тәуелділікке итермелейтін дизайнды реттеу
|
Жапония
|
Қауіпсіздік шараларын күшейту
|
Жаппай тыйымның орнына балама тәсілдер
Бұл елдердің тәжірибесі бір маңызды жайтты көрсетеді: балаларды қорғау үшін тек жас шегін белгілеу жеткіліксіз. Ереженің орындалуын бақылау, платформалардың міндетін нақтылау және ата-аналар мен балалардың цифрлық сауаттылығын арттыру да қажет.
Қазақстанда 16 жас шегін енгізу қаншалықты тиімді болуы мүмкін?
Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желідегі аккаунттарын шектеу мәселесі талқыланған кезде бірнеше жайтты ескеру қажет.
Біріншіден, шектеудің нақты нысаны анық болуы керек. Әлеуметтік желілердің барлығы бірдей емес: бір платформа негізінен қарым-қатынас жасауға арналған болса, екіншісі білім алуға, үшіншісі бейне көруге мүмкіндік береді. Сондықтан қай қызметтерге және қандай негізде шектеу қойылатыны түсінікті болуы маңызды.
Екіншіден, баланың жасын анықтау тетігі сенімді әрі қауіпсіз болуы керек. Егер аккаунт ашу кезінде жеке құжат немесе басқа деректер талап етілсе, олардың сақталуы мен қорғалуына кепілдік қажет. Әйтпесе, балаларды қорғауға арналған шараның өзі жеке деректердің қауіпсіздігіне қатысты жаңа сұрақтар туындатуы мүмкін.
Үшіншіден, шектеуді айналып өту мүмкіндігін ескеру қажет. Бала басқа адамның аккаунтын пайдалануы немесе жалған туған күн көрсетуі ықтимал. Демек, техникалық бақылаумен қатар, баланың шектеудің себебін түсінуі де маңызды.
Төртіншіден, әлеуметтік желінің пайдалы мүмкіндіктерін естен шығармау керек. Жасөспірімдер интернет арқылы білім алып, шығармашылық қабілетін дамытып, өзге адамдармен байланыс орнатады. Сондықтан реттеу кезінде балаларды зиянды ортадан қорғау мен олардың ақпаратқа қолжетімділігін сақтау арасында тепе-теңдік қажет.
«Мемлекет шектеу қойды ма, ары қарайғы жауапкершілік – ата-ананың міндеті»
Балаларды әлеуметтік желіден қорғау тек мемлекеттік реттеумен шешілмейді. Ата-ананың ұстанымы, баламен сөйлесу тәсілі және отбасындағы цифрлық әдеттер де маңызды.
Балалар психологі Айнұр Үсенбаева бұл мәселеде мемлекет, ата-ана және баланың бірлескен әрекетін маңызды деп санайды.
Бұл жерде мемлекет – бала – ата-ана үштігінің бірлесуі маңызды. Мемлекет шектеу қойды ма, ары қарайғы тікелей жауапкершілік – ата-ананың бақылауындағы міндет, – дейді маман.
Психологтың пікірінше, ата-ана баланың кез келген өтінішін бірден орындауға асықпауы керек. Баланың әлеуметтік желіге не үшін кіргісі келетінін, онда кімдермен араласатынын және қандай контент көретінін түсінуге тырысқан жөн.
Бұл ретте бақылау баланың жеке кеңістігін толық жоққа шығармауы керек. Тек тыйым салу немесе телефонды тартып алу мәселенің себебін анықтауға көмектеспеуі мүмкін. Оның орнына ата-ана әлеуметтік желідегі қауіптерді жасына сай түсіндіріп, нақты ережелерді баламен бірге белгілей алады.
Мысалы, телефонды ұйықтар алдында пайдаланбау, бейтаныс адамдарға жеке мәліметтерді жібермеу, қорқыту немесе қысым көрсету жағдайында ересек адамға айту секілді қарапайым қағидалар баланың цифрлық қауіпсіздігін арттыруға көмектеседі.
Егер бала интернетке қатысты ережелерді айналып өтуге тырысса, оны бірден жазалаудың орнына мұндай әрекеттің себебін анықтаған жөн. Мәселе құрдастарының қысымынан, жалғыздықтан немесе ата-анамен ашық сөйлесе алмаудан туындауы мүмкін.
Тыйым балаларды қорғай ма, әлде мәселені басқа жаққа ысыра ма?
Жас шегін енгізудің басты мақсаты – балалардың интернеттегі қауіпке ұшырау ықтималдығын азайту. Бірақ оның нәтижесін тек қанша аккаунттың жабылғанымен бағалау жеткіліксіз.
Мысалы, шектеу енгізілгеннен кейін балалар басқа платформаларға ауыса ма? Жалған аккаунт ашу көбейе ме? Кибербуллинг жағдайлары азая ма? Балалардың ұйқысы мен күнделікті өміріндегі цифрлық әдеттер өзгере ме? Мұндай сұрақтарға жауап беру үшін жүйелі зерттеу мен нақты деректер қажет.
Сондай-ақ әлеуметтік желіні пайдалануға тыйым салу мен оны қауіпсіз пайдалануды үйретудің айырмашылығы бар. Біріншісі баланың қолжетімділігін шектесе, екіншісі оның интернеттегі мінез-құлқына қатысты дағдыларын қалыптастыруға бағытталады. Тиімді саясат осы екі бағытты бір-біріне қарсы қоймай, өзара толықтыратын шаралар ретінде қарастыруы керек.
Қазақстан үшін Индонезия мен Малайзияның жас шегін тексеру тәжірибесі, Оңтүстік Кореяның алгоритмдерге назар аударуы және Жапонияның балама тәсілі салыстыруға тұрарлық. Бірақ кез келген шешімді елдің заңнамасына, цифрлық инфрақұрылымына және балалардың қажеттіліктеріне бейімдеу маңызды.
Мәселе тек 16 жаста емес, жауапкершілікте
Әлеуметтік желіні пайдалануға жас шегін енгізу – балаларды цифрлық қауіптен қорғаудың бір тетігі. Алайда ол баланың психологиялық саулығын, қауіпсіздігін және ақпаратты сыни бағалау қабілетін өздігінен қамтамасыз ете алмайды.
Балалар психологі Айнұр Үсенбаеваның пікірінше, ата-ананың жауапкершілігі мен баламен дұрыс қарым-қатынас орнатуы шешуші рөл атқарады. Ал Азия елдерінің тәжірибесі мемлекеттер үшін платформалардың жауапкершілігін арттыру, жасты тексеру және зиянды цифрлық механизмдерді шектеу де маңызды екенін көрсетеді.
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