Бала саудасы: Алматы әуежайында Қытай азаматтары ұсталды

Алматы әуежайында қолында суррогат аналардан туған сәбилері бар қытайлық екі отбасылық жұп Қазақстаннан кетпек болғанда ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Шетелдіктердің балаларға қатысты құжаттары болған. Бірақ олар Қазақстаннан шыға алмады.
Алматы қаласының полиция департаменті әуежайда Қытай азаматтарының ұсталғанын растады.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 135-бабы 1-бөлігі (кәмелетке толмағандарды саудалау) бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Қылмыстық іс аясында істің барлық мән-жайларын толық, объективті және жан-жақты зерттеуге бағытталған ҚР Қылмыстық-процесссуалдық кодексінің 24-бабында көзделген талаптар қамтамасыз етілуде. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабына (сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жариялауға жол бермеу) сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдары жария етілуге жатпайды, - деп хабарлады Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі.