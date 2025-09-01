Бала амандығы: Жетісуда полиция жол қауіпсіздігіне жапон тәжірибесін енгізді

Жасөспірім жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыру мақсатында Жетісу облысының полиция департаменті балаларды жол жүру ережелеріне үйретудің жапондық тәжірибесін енгізіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Бұл әдіс Жапонияда өзінің тиімділігін дәлелдеген, онда жолдағы тәртіп пен өзара құрмет мәдениеті күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналған. Жобаның басты мақсаты — оқушыларға жолда қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын қалыптастыру және "Заң мен тәртіп" қағидасына негізделген жауапкершілік мәдениетін тәрбиелеу.
Арнайы назар үш негізгі бағытқа аударылған:
1. Анық көріну. Балалар жарық шағылыстыратын кеудешелер, білезіктер және сөмкелерге жапсырмалар қолданады. Мұндай элементтер жүргізушілерге баланы нашар көрінетін жағдайда да дер кезінде байқап, жылдамдықты төмендетуге мүмкіндік береді.
2. Қол көтеру арқылы өту. Бұл қимыл — жапон әдістемесінің басты белгісі. Қол көтеру жүргізушінің назарын аударады әрі жолдан өту ниетін білдіреді. Сонымен қатар бұл қимыл құрмет пен алғыс белгісі болып, жаяу жүргінші мен көлік жүргізушісі арасындағы сыпайылық мәдениетін қалыптастырады.
3. Бірлескен оқыту тәсілі. Жобаға мұғалімдер, ата-аналар және еріктілер тартылады. Олар балаларға жарық шағылыстырғыштарды бекітуге көмектесіп, өткелдерде бірге жүреді, сондай-ақ көрнекі шаралар өткізеді.
Мұндай тәсіл оқытуды бір реттік акция емес, күнделікті өмірге сіңген тұрақты әдетке айналдырады. Бұл әдістің енгізілуі жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының алдын алады деп күтілуде.
Сонымен қатар өскелең ұрпақта тәртіп, өзара құрмет пен жауапкершілік мәдениеті қалыптасып, әрбір қадам "Заң мен тәртіп" қағидасына сай үйлесетін болады.
Балалардың қауіпсіздігі — бүкіл қоғамның ортақ міндеті. Сондықтан полиция балалардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады.