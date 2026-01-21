Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бағасы бақыланатын азық-түлік саны 31-ге жетті

Олжас АДАЙ
Бүгiн, 10:59
85
©BAQ.KZ архиві
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тізбесі 31 атауға дейін кеңейтілгенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Инфляцияны 9-11%-ға дейін төмендету үшін шаралар қабылданады. Азық-түлік тауарларының отандық өндірісін ұлғайтуға және ішкі нарықты молықтыруға, тауар нарықтарында теңгерімсіздіктерді болдырмауға, өнімді тиімді сақтау және тасымалдау бойынша инфрақұрылымды дамытуға баса назар аударылатын болады, - дейді Жұманғарин.

Сөзінше, осы жылдан бастап әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесі 19-дан 31-ге дейін кеңейтілді.

Бұған дейін министр Серік Жұманғарин Жаңа Салық кодексін енгізу барысы тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді. Сондай-ақ, ол Үкіметтің 2026-2028 жылдарға арналған макроэкономикалық бағдарламасының негізгі мақсаты – халықтың нақты табысын арттыру екенін айтты.

