Азия-2025: Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасының қарсыластары белгілі болды

7-14 ақпан аралығында Қытайдың Харбин қаласында ІХ қысқы Азия ойындары өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан құрамасы Оңтүстік Корея, Тайбэй (Қытай), Таиланд және Гонконгқа қарсы В тобында ойнайды.
Қақпашылар: Полина Говтва, Арина Щеколова;
Қорғаушылар: Полина Яковлева, Катрин Мескини, Юлия Буторина, Дария Молдабай, Александра Воронова, Аида Олжабаева, Анна Пяткова;
Шабуылшылар: София Зубкова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы, Златоцвета Теоктистова, Мәдина Тұрсынова, Татьяна Королева, Пернеш Әшімова, Лариса Свиридова, Малика Алдабергенова, Алина Иванченко, Александра Шегай, Анастасия Оразбаева, Екатерина Куценко, Надежда Филимонова.