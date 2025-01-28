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Азия-2025: Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасының қарсыластары белгілі болды

Бүгiн, 21:07
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Азия-2025: Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасының қарсыластары белгілі болды
Фото: pixabay.com

7-14 ақпан аралығында Қытайдың Харбин қаласында ІХ қысқы Азия ойындары өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан құрамасы Оңтүстік Корея, Тайбэй (Қытай), Таиланд және Гонконгқа қарсы В тобында ойнайды.

Қақпашылар: Полина Говтва, Арина Щеколова;

Қорғаушылар: Полина Яковлева, Катрин Мескини, Юлия Буторина, Дария Молдабай, Александра Воронова, Аида Олжабаева, Анна Пяткова;

Шабуылшылар: София Зубкова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы, Златоцвета Теоктистова, Мәдина Тұрсынова, Татьяна Королева, Пернеш Әшімова, Лариса Свиридова, Малика Алдабергенова, Алина Иванченко, Александра Шегай, Анастасия Оразбаева, Екатерина Куценко, Надежда Филимонова.

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