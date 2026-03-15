Әзербайжанның ОСК төрағасы Қазақстандағы 50 сайлау учаскесін аралады
Әзербайжанның ОСК төрағасы Қазақстандағы 50 сайлау учаскесін аралады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әзербайжан Республикасының Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Панахов Мазаир Магоммедоглы бүгін Қазақстандағы референдумның өту барысын өзі бақылап жүр.
Делегация осы уақытқа дейін 50 сайлау учаскесінде болып үлгерді. Сапар барысында дауыс беру процесі жоғары деңгейде ұйымдастырылғаны аталып өтті. Яғни барлық учаскелер қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген, санитарлық және техникалық талаптар сақталған, ал дауыс беру тыныш әрі реттелген жағдайда өтіп жатыр.
Учаскелерде жұмыс істеп жатқан бақылаушылар да ұйымдастыру деңгейінің жоғары екенін және қызметкерлердің жақсы дайындалғанын атап өтті.
Барлық техникалық және ұйымдастырушылық мәселелер бақылауда, бұл азаматтардың өз дауысын қауіпсіз әрі қолайлы жағдайда беруіне мүмкіндік береді.
