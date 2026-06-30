Азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығы бойынша Қазақстан Орталық Азияда көш бастап тұр
Президент медицина саласының дамуы, халықтың өмір сүру ұзақтығы және ұстаздар мен дәрігерлерді қолдау шаралары туралы айтты.
Бүгiн 2026, 14:03
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Аптап ыстық және нөсер жаңбыр: Синоптиктер ескерту жасады
- Бетін жасыру үшін ниқаб киген: Ақтөбеде қымбат смартфондарды ұрлаған күдіктілер ұсталды
- 100 мың доллар бонус: Асу Алмабаев UFC тарихына енді
- Бибісара Асаубаева ІІ дәрежелі «Барыс» орденін алды
- Павлодарда жантүршігерлік апат: Қарсы бағытқа шыққан көлік екі адамды қағып өлтірді