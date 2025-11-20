Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Азаматтар әскерге SMS-хабарлама арқылы шақырылады

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 13:22
98
Бөлісу:
автордан
Фото: автордан

Астана қаласы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің бастығы, полковник Фархат Құрманғажиновтың айтуынша, мерзімді әскери қызметке шақырылатын азаматтарға SMS-хабарламалар жіберу жүйесі әскерге шақыру процесін түбегейлі оңтайландырған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Полковниктің сөзінше, бұрын шақыру қағазын табыстау үшін әскери комиссариат қызметкерлері азаматтардың тұрғылықты мекенжайына баруға мәжбүр болатын. Бұл – транспорт, жанар-жағармай және уақыт шығынын талап ететін.

Статистика бойынша, он мекенжайға барғанда тек екі-үш азаматты ғана табатынбыз. Қалғандары ол мекенжайда тұрмайтын, не ұзақ мерзімге сапарға немесе вахталық жұмысқа кетіп қалатын. Осылайша хабарландыру жұмыстарының 75–85 пайызы нәтижесіз болатын, – деді ол.

Қазір енгізілген жаңа жүйе арқылы SMS-хабарламалар азаматтарға бірден жеткізіледі. Құрманғажиновтың айтуынша, бұл әдіс уақыт пен ресурсты үнемдеп, әскерге шақыру жұмысын анағұрлым тиімді еткен.

Айта кетейік, бүгін БАҚ өкілдері “Smart военкомат” және “Е-Медосмотр” жобаларының жұмысымен танысты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Зайсан мен Катонқарағайдағы әуежайлар қашан ашылады?
Келесі жаңалық
ШҚО-да 70-тен аса қытайлық азамат көші-қон заңнамасын бұзды
Өзгелердің жаңалығы