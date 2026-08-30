Аюсай шатқалында адасып қалған 7 жасар қыз табылды
Құтқарушылар қызды анасына аман-есен тапсырды.
30 Тамыз 2026, 21:48
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30 Тамыз 2026, 21:4830 Тамыз 2026, 21:48
30Фото: Скриншот
Алматы тауларындағы Аюсай шатқалында құтқарушылар ата-анасынан адасып қалған 2019 жылы туған қызды тапты.
ТЖМ мәліметінше, ТЖД қызметкерлері таулы аумақты патрульдеу кезінде жалғыз жүрген баланы байқаған. Осы уақытта қыздың ата-анасы оның жоғалғанын байқап, «112» қызметіне хабарласқан.
Құтқарушылар қызды анасына аман-есен тапсырды. Балаға медициналық көмек қажет болмады.
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