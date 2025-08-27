Әйел мен оның екі қызы ғимараттан құлап қаза тапты

Сеулде қайғылы оқиға: 40 жастағы әйел мен оның екі қызы 12-қабатты ғимараттан құлап қаза тапты. Полиция өлімнің нақты мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Yonhap news агенттігіне сілтеме жасап.
Сәрсенбі күні ресми тұлғалардың хабарлауынша, жасы шамамен 40-тағы әйел мен оның 10 бен 19 жас аралығындағы екі қызы Сеулде 12 қабатты ғимараттан құлап қайтыс болды.
Оларды сейсенбі күні шамамен сағат 21:30-да Сеулдің батысындағы Кансо ауданындағы Дынчон станциясы маңында ғимараттың төбесінен құлағаннан кейін жерде жатқан күйінде тапқан.
Құтқарушылар оқиға орнына келгенімен, барлығының жүрек соғысы тоқтап қалғаны анықталды. Анасы мен қыздарының бірі сол жерде көз жұмса, екінші қызы ауруханаға жеткізілгенімен аман қалмады.
Хабарланғандай, қылмысқа қатысты айғақтар да, алдын ала жазылған хат та табылмаған. Полиция өлімнің нақты жағдайын анықтау үшін тергеу жүргізбек.