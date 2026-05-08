Айдос Сарым жаңа партия жайлы: Қарсылас ретінде қарамаймыз

Мәжілісте жаңа партияға қатысты пікір айтылды.

Бүгiн 2026, 11:36
©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Мәжілістегі Amanat фракциясының жетекшісі Айдос Сарым жаңадан құрылған «Әділет» партиясына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Журналистер депутаттан: «Жаңа партияны қарсылас ретінде көресіздер ме?» деп сұрады.

Қарсылас ретінде қарамаймыз, - деп қысқа қайырды Айдос Сарым.

Ал «Өздеріңіз болашақта партияларға қосылуды жоспарлап отырған жоқсыздар ма?» деген сұраққа былай деп жауап берді.

- Жоқ. Керісінше, біз бәрінің бізге қосылғанына дайынбыз.

- Жалпы, сіздің ойыңызша, «Әділет» не үшін құрылды? Бізде ондай дәстүр бар ғой. Оны АҚШ-тағыдай болу үшін құрды ма?

- Оны өздерінен сұраңыздар. Кеше өздеріңіз сонда болдыңыздар ғой.

-  Бірақ бізге саяси сарапшы ретіндегі көзқарасыңыз керек.

- Қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Құжаттарын оқимыз, олар бағдарламаларын, қандай да бір құжаттарын ұсынуы керек, - деді Айдос Сарым.

Еске салайық, кеше Астанада жаңадан құрылған саяси «Әділет» партиясының құрылтай съезі өтті.

 

