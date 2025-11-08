"Аянбай еңбек ете береміз": Шерзод Давлатов күміс медалі туралы айтты

Шерзод Давлатов Эр-Риядта өткен Ислам ынтымақтастық ойындарында дзюдодан күміс медаль жеңіп алғаны туралы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
60 келі салмақтағы финалдық кездесуде ол түркиялық Салих Йылдыздан жеңіліп қалды.
Финалда кішкене қателік жібердім, сондықтан алтын медальдан айырылдым деп айтуға болады. Қарсыласым мықты болды. Бұл мен үшін үлкен сабақ болды. Келесі жарыста дәл осындай қателіктерді қайталамауым керек, - деді спортшы.
Ол ойындардағы басты мақсаты алтын медаль жеңіп алу екенін атап өтті.
Мен бұл жарыстарға алтын медаль үшін келдім. Бір қателік мені алтыннан айырды. Бірақ біз мұнымен тоқтап қалмаймыз; біз аянбай еңбек ете береміз. Мені және жаттықтырушыларымды қолдаған баршаға алғысымды білдіремін. Иншалла, біз әлі де көптеген биіктерді бағындырамыз. Біз осы мақсатқа барымызды саламыз, - деп атап өтті Давлатов.
Айта кетейік, VI Ислам ынтымақтастық ойындарының ашылу салтанаты 7 қарашада Эр-Риядта өтті. Қазақстан құрамасының құрамында 100-ден астам спортшы бар.
Сауд Арабиясы алтыншы Ислам ынтымақтастық ойындарын өткізуде. Бұған дейін бұл ірі спорттық шара Меккеде (2005), Палембангта (2013), Бакуде (2017) және Коньяда (2021) өткен. 2009 жылғы ойындар Иранның Тегеран қаласында өтуі керек еді, бірақ жарыс тоқтатылды.