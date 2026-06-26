Автобусты мас күйінде айдағандарға қылмыс іс қозғалды

Ел аумағында жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған "Автобус" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.
Шара барысында Жол жүрісі қағидаларын бұзудың 22 мыңнан астам дерегі анықталды, оның 6 мыңға жуығы жолаушылар тасымалы саласына тиесілі.
Жолаушылар мен жол қозғалысының өзге қатысушыларының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өрескел құқық бұзушылықтарға ерекше назар аударылды.
Жалған мемлекеттік тіркеу нөмірімен көлік басқарудың 2 дерегі, мас күйінде басқарудың 4 дерегі және көлік құралын басқару құқығынан айырылған 3 жүргізуші анықталды. Сонымен қатар қалааралық және халықаралық бағыттарда жолаушылар тасымалдайтын автобустарда орындарды заңсыз жабдықтаудың 63 дерегі тіркелді. 61 автобус арнайы айып тұрағына қойылып, 102 мемлекеттік тіркеу нөмірі тәркіленді. Сондай-ақ 6 жүргізушіге қатысты көлікті мас күйде басқарғаны үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 346-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, – делінген хабарламада.
Азаматтардың өмірі мен денсаулығы – ең жоғары құндылық. Ішкі істер министрлігі барлық жүргізушіні, оның ішінде жолаушылар тасымалымен айналысатын азаматтарды заң талаптары мен қауіпсіздік қағидаларын қатаң сақтауға шақырады.