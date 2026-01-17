Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Австралия 5 млн баланың аккаунтын өшірді

Бүгiн, 08:56
149
Бөлісу:
ашық дереккөз
Фото: ашық дереккөз

Австралияда 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіге тыйым салу туралы заң күшіне енгелі 5 миллионға жуық жасөспірімнің аккаунты бұғатталып, жабылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл eSafety ұлттық ғаламтор-реттеушінің келтірген дерегі.

Жаңа заң әлеуметтік желілерге кәмелетке толмағандар үшін қолжетімділікті шектеуге міндеттейді. Талаптарды орындамаған платформаларға 50 млн долларға дейін айыппұл салынады. Әлемдік қауымдастық, оның ішінде Франция мен АҚШ Австралияның осы бағыттағы тәжірибесін ел ішінде пайдалануға ниетті.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгін қай өңірлерде ауа сапасы нашарлайды
Келесі жаңалық
Бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды
Өзгелердің жаңалығы