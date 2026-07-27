«Ауыл» партиясы Қосшыда медицина қызметкерлерімен кездесу өткізді
Айтуғанов Қосшыда құрылыс белсенді жүріп жатқанын, бірақ сұрақтардың бір бөлігі әлі де шешімді талап ететінін баса айтты.
«Ауыл» партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов пен Құрылтай депутаттығына үміткерлер Қосшы қаласындағы «Viamedis Kosshy» медициналық ұйымының ұжымымен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Партия өкілдері аурухананы аралап, оның жұмысымен танысты. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласын дамыту, медициналық қызметтердің қолжетімділігі, саланы кадрлармен қамтамасыз ету және медицина қызметкерлерін қолдау мәселелерін талқылады. Кездесу барысында партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі ережелері де таныстырылды.
Қайрат Айтуғанов бұл алаң Қосшының ерекшеліктерін ескере отырып таңдалғанын айтты.
«Біріншіден, қаланың тарихын ескеру қажет. Бұрын бұл Қосшы ауылы болса, бүгінде қала мәртебесіне ие. 27 шілдеде бұл мәртебенің берілгеніне тура бес жыл толады. Мұнда елдің барлық өңірінен тұрғындар көшіп келеді. Сол себепті мен бұл қаланы шағын Қазақстан деп атаймын: мұнда барлық аймақтан келген азаматтар бар. Олардың көбі ауылдық жерлерден шыққан. Бұл – мүдделері біздің партиямызға жақын адамдар», - деп атап өтті ол.
Айтуғанов Қосшыда құрылыс белсенді жүріп жатқанын, бірақ сұрақтардың бір бөлігі әлі де шешімді талап ететінін баса айтты. Ол фельдшерлік-акушерлік пункттер мен ауылдық дәрігерлік амбулаториялардың құрылысына қарамастан, елді мекендерде дәрігерлердің, медбикелер мен фельдшерлердің тапшылығы сақталып отырғанын хабарлады.
«Бүгінгі таңда медициналық жоғары оқу орындарының түлектерін бөлудің нақты механизмі жоқ. Студенттердің грант бойынша алты жыл бойы білім алуын мемлекет төлейді, оларға шәкіртақы төленіп, жатақхана беріледі. Алайда оқуды бітіргеннен кейін басым бөлігі Астанада қалғысы келеді», - деді Қайрат Айтуғанов.
Оның айтуынша, отандық медициналық ЖОО түлектерінің көпшілігі ірі қалаларда жұмыс істеуге ұмтылады.
«Сауалнама мәліметтері бойынша, 2026 жылғы түлектердің 90%-ға жуығы елордада жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Нәтижесінде Астанада медицина кадрларының артықшылығы туындауы мүмкін, ал қалған өңірлерге мамандардың 10%-ға жуығы ғана тиесілі болады», - деді партия төрағасы.
Кездесу соңында қатысушылар саланы кадрлармен қамтамасыз ету және Қосшының медициналық инфрақұрылымын одан әрі дамыту мәселелері бойынша пікір алмасты.
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