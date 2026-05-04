Ауладағы қайғылы жағдай: Астанада кішкентай бүлдіршінді көлік қағып кетті
Аулада көлік қаққан бүлдіршін қайтыс болды.
2026 жылдың 3 мамырында Иманов көшесі мекенжайында орналасқан тұрғын үйдің ауласында «Kia Seltos» маркалы автокөліктің жүргізушісі көлікпен қозғалып келе жатып, жолға жүгіріп шыққан кішкентай бүлдіршінді қағып кеткен.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан бала алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
Полиция жүргізушілерге аулалар мен оған іргелес орналасқан аумақтарда қозғалыс кезінде аса мұқият болуды және жолға балалардың кенеттен жүгіріп шығуы мүмкін екенін ескертеді.
Сондай-ақ ата-аналардан қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін кәмелетке толмаған балаларды жол маңында және аулаларда қараусыз қалдырмау қажеттігін ескертеді.
