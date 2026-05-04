  • Ауладағы қайғылы жағдай: Астанада кішкентай бүлдіршінді көлік қағып кетті

Аулада көлік қаққан бүлдіршін қайтыс болды.

Бүгiн 2026, 18:22
©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат

2026 жылдың 3 мамырында Иманов көшесі мекенжайында орналасқан тұрғын үйдің ауласында «Kia Seltos» маркалы автокөліктің жүргізушісі көлікпен қозғалып келе жатып, жолға жүгіріп шыққан кішкентай бүлдіршінді қағып кеткен.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан бала алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі. 

Полиция жүргізушілерге аулалар мен оған іргелес орналасқан аумақтарда қозғалыс кезінде аса мұқият болуды және жолға балалардың кенеттен жүгіріп шығуы мүмкін екенін ескертеді.

Сондай-ақ ата-аналардан қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін кәмелетке толмаған балаларды жол маңында және аулаларда қараусыз қалдырмау қажеттігін ескертеді. 

Еске салайық, бұған дейін Астанада эвакуатор аялдаманың күл-талқанын шығарғаны хабарланды. 

