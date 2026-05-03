Семейде мас жүргізуші көлікпен кітапхана ғимаратына соғылды
Ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Бүгiн 2026, 22:24
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:24Бүгiн 2026, 22:24
140Фото: istockphoto.com
Семей қаласының орталығында 2 мамыр кешінде резонанстық жол-көлік оқиғасы тіркелді. Жоғары жылдамдықпен қозғалған автокөлік орталық алаңға шығып, жасыл аймақ пен тротуар арқылы өтіп, бірнеше нысанды зақымдаған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға барысында көлік алдымен екі автокөлікпен соқтығысқан, кейін қозғалысын жалғастырып, Абай атындағы кітапхана ғимаратына соғылған. Сондай-ақ орындықтар мен басқа да қалалық инфрақұрылым элементтері бүлінген.
Полицияның алдын ала мәліметінше, жол апаты шамамен сағат 20:30-да болған. 54 жастағы Ravon жүргізушісі қауіпсіз арақашықтықты сақтамай, Haval және Lada көліктерімен соқтығысқан.
Тексеру барысында жүргізушінің мас күйде болғаны анықталды. Ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, оған 20 тәулікке дейін қамау және 7 жылға дейін жүргізуші куәлігінен айыру жазасы қолданылуы мүмкін.
Алдын ала деректер бойынша, зардап шеккендер жоқ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Түркістанда қарызы бар жүргізушілерге дронмен бақылау күшейді
- Астанада Есіл өзенінен бірнеше жүк көлігіне тең қоқыс шығарылды
- Ақтауда өртенген тұрғын үйден 14 адам эвакуацияланды
- Ақтауда жағажай маңындағы қоқыс үйіндісі туристердің шағымынан кейін жойылды
- БАҚ саласы бойынша Президент сыйлықтары мен гранттарын алуға ұсынымдар қабылдау басталды