Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: Тергеу аяқталуға жақын
Zeekr көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, Mercedes-Benz автокөлігімен бетпе-бет соқтығысқан.
Алматыдағы жол-көлік оқиғасына байланысты қылмыстық істі тергеу аяқталуға жақын. Бұл туралы Сенат кулуарында Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жол апаты 21 наурызға қараған түні шамамен сағат 03:30-да әл-Фараби даңғылында, Меңдіқұлов көшесінің қиылысында болған. Оқиға салдарынан үш адам қаза тапқан.
Қылмыстық іс бойынша қажетті сараптамалардың барлығы дерлік алынды. Алдағы екі апта ішінде тергеудің аяқталғаны туралы жариялауды жоспарлап отырмыз. Қазір соңғы тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, іс аяқталуға жақын, – деді ол.
Алматыдағы кісі өлімімен аяқталған ірі жол апатына қатысты қазақстандықтар ашық сотты талап етті.
Аталған жол апаты оқиғасынан кейін бірқатар басшы қызметінен босатылды. Алматы қаласы Полиция департаменті бастығының орынбасары қызметіне полиция полковнигі Ғалым Сарғұлов тағайындалды.
Сенат депутаты Марат Қожаев 21 наурызда Алматыда 3 адамның өмірін жалмаған жантүршігерлік жол апаты туралы пікір білдірді.
