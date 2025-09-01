Ауғанстанда жер сілкінді: 500-ден астам адам қаза тапты

Ауғанстанда магнитудасы 6 балға жеткен жойқын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Еуропа-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығы (EMSC) мәлімдеді.
Сейсмикалық дүмпулер шамамен 200 мың тұрғыны бар Джелалабад қаласының маңында орын алған.
Зілзаланың эпицентрі елді мекеннен 50 шақырым солтүстік-шығыс жақта орналасқан, ошақ 10 шақырым тереңдікте болған, – деп нақтылады орталық мамандары.
Алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандар саны 500-ге жетіп, 1000-нан астам адам жарақат алған.
АҚШ Геологиялық қызметінің ақпаратына сәйкес, магнитудасы 6,0 жер сілкінісі дүйсенбіге қараған түні жергілікті уақытпен Джелалабад қаласынан шамамен 20 шақырым қашықтықта, Пәкістан шекарасына жақын аймақта тіркелген.