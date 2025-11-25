Әуе және теміржол билеттері қымбаттай ма?

Көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаров Үкіметте өткен баспасөз брифингінде ел ішіндегі негізгі бағыттар бойынша рейстер саны артатынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл өзгерістер әуе қатынасына да, теміржол бағыттарына да қатысты болады.
Әуе рейстерінің саны көбейеді. Қосымша рейстер негізгі бағыттар бойынша анықталады. Бұл жолаушылар орнының санын арттыру арқылы да, тікелей жаңа рейстер ашу арқылы да жүзеге асады. Әсіресе Алматы, Шымкент, Ақтау бағыттары бойынша ұлғайту жоспарланған. Теміржол бағыттарына да қосымша құрамдар қойылады. Қолданыстағы маршруттарға жолаушылар санын көбейту үшін тіркеме вагондар қосылады, – деп атап өтті вице-министр.
Журналистер вице-министрден билет бағасының қымбаттау ықтималдығы туралы да сұрады.
Жалпы алғанда, билет бағасының қымбаттауы күтілмейді. Халықтың 50%-дан астамы алдағы мереке күндеріне байланысты өз бағыттарын алдын ала жоспарлап, билеттерін ерте сатып алады. Келесі жылға арналған жоспарларда билет бағасын көтеру қарастырылмаған, – деп жауап берді Мақсат Қалиақпаров.