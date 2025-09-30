Атырауда ер адам 8 жасар қызды ұрлап әкетпек болды

Атырауда 8 жастағы қызды ұрлап әкетуге әрекет жасалды. Куәгерлердің жедел әрекеті арқасында бала аман қалды. Полиция күдіктіні ұстады, қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Atyrau Today басылымына сілтеме жасап.
Атырауда 29 қыркүйек кешке 8 жастағы қызды ұрлап әкету әрекеті дер кезінде тоқтатылды. Оқиға шамамен сағат 21:00-де "Нұрсая Болашақ" шағын ауданында болған.
Куәгерлердің айтуынша, белгісіз ер адам баланы көшеден алып кетуге тырысқан. Жолдан өткендер күдікті әрекетті байқап қалып, ер адамды тоқтатып, қызды анасына қайтарып берген. Осыдан кейін олар полиция шақырған, алайда куәгердің сөзінше, "шамамен 30 минут күттік, бірақ ешкім келмеді". Ақыр соңында алаңдаған қала тұрғындары қыздың анасымен бірге тікелей кезекші бөлімге жүгінген.
Қызды ұрлап әкетуге әрекет жасалғаны туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тез тарап, балалардың қауіпсіздігіне алаңдаған тұрғындардың ашу-ызасын туғызды.
Кейін Атырау облыстық полиция департаменті оқиғаның болғанын ресми түрде растады.
Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері 1987 жылы туған күдіктіні анықтап, ұстады. Қазіргі уақытта оған қатысты қылмыстық іс қозғалды, сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тергеу мүддесіне байланысты басқа ақпарат жария етілмейді, – деп хабарлады полиция.