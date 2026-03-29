Атырау облысында дронға ұқсас бөлшектер табылды

Табылған нысан елді мекеннен тыс жерде анықталып, қазір оның шығу тегі тексеріліп жатыр.

©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Атырау облысында ұшқышсыз аппараттың сынықтарына ұқсайтын заттар анықталғаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Облыстық полиция департаменті таратқан мәліметке сәйкес, бұл дерек бойынша тексеру басталған. Жұмысқа уәкілетті қызметтер тартылды.

Атырау облысы Полиция департаменті уәкілетті органдармен бірлесіп, ұшқышсыз ұшу аппаратының бөлшектеріне ұқсас заттардың табылуына қатысты тексеру жүргізіп жатыр. Нысан елді мекеннен тыс жерде анықталды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда, – делінген ведомствоның хабарламасында.

