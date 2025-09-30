Атырау облысында бетперде киген адамдар шекарашылар қайығымен әдейі соқтығысты

Атырау облысында Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) мен полицейлер шекара қызметінің қайығымен соқтығысқан құқық бұзушыларды іздестіруде, деп хабарлайды BAQ.KZ Өңірлік коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға 28 қыркүйек күні түс ауа болған. ҰҚК Шекара қызметінің қызметкерлері жағалау күзетінің қайығында жүргізілген рейд кезінде ірі көлемдегі браконьерлік құралдарды анықтады.
Қамыстан балық аулау құралдарын жинап жатқан кезде бетперде киген белгісіз төрт адам қайыққа мініп, заңды тоқтату туралы бұйрықты елемей, қатты жылдамдықпен қайықтың сол жағына соқтығысқан. Нәтижесінде бір экипаж мүшесі суға батып кеткен. Құқық бұзушылар белгісіз бағытқа қашып кеткен, - делінген хабарламада.
Атырау облысы Шекара қызметі департаментінің қызметкерлері құқық қорғау органдарымен бірлесіп құқық бұзушыларды іздестіруде.
Тексеру кезінде тұрғындарды сабырлы болуға шақырады.