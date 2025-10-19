Алматы облысында атпен мәнерлеп жүруден республикалық чемпионат өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үш күн бойы еліміздің ең мықты шабандоздары шеберлігін паш етеді. Көрермендерге әсемдік пен сымбаттың, үйлесім мен талғамның әсерін сыйлайды. Атпен мәнерлеп жүру ат спортының ең нәзік түрі. Бұл жылқыны басқару өнері. Мұнда ырғақ, тепе-теңдік және орындау дәлдігі бағаланады. Сондықтан да оны жиі «жылқы үстіндегі балет» деп атайды. «Атпен мәнерлеп жүруде ең жоғары баға – 10 балл сирек қойылады. Бұл мінсіз үйлесімділіктің белгісі» дейді ат спортының мамандары. Ал осы чемпионат жеңімпаздары ұлттық құрамаға алынады. Жеңімпаздарға медаль, диплом мен қаржылай сыйлық табысталады.
Чемпионатты жыл сайын өткізіп келеміз. Балалар, жасөспірімдер, ересектер арасында болып бөлінеді. Әр спорттың өзіндік ерекшелігі бар. Ат спортымен, соның ішінде мәнерлеп жүрумен екінің бірі айналыса алмайды. Бұл айтарлықтай қаржыны талап етеді. Дегенмен, осы спортты жақсы көретін жандар баршылық. Бүгінгі жарыс соған дәлел. Қазір елімізде халықаралық стандарттарға сай жаттығатын жас спортшылар өсіп келеді, - дейді бас төреші Екатерина Безбородова.