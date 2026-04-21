Атом, мұнай және "Жаңа Қарақорым": Астана мен Ұлан-Батыр қандай құжаттарға қол қойды?
Қазақстан мен Моңғолия арасында 13 бағыт бойынша келісім жасалды.
Астанада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсухтың келіссөздерінен кейін екі елдің ресми делегация мүшелері бірқатар маңызды құжаттармен алмасты.
Екіжақты қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруді көздейтін құжаттар экономика, энергетика, ғылым және мәдениет салаларын қамтиды. Соның ішінде атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану, мұнай саласындағы әріптестік және «Жаңа Қарақорым» жобасы аясындағы ынтымақтастыққа ерекше басымдық берілген.
Қол қойылған құжаттардың толық тізімі:
- Сыртқы саясат және экономика: Екі елдің Сыртқы істер министрліктері арасындағы ынтымақтастықты дамыту және сауда-экономикалық байланыстарды жандандыру жөніндегі меморандумдарға қол қойылды.
- Энергетика және ресурстар: ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі мен Моңғолияның тиісті министрлігі атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану бойынша уағдаласты. Сондай-ақ мұнай саласындағы ынтымақтастық туралы құжат бекіді.
- Қаржы және банк секторы: Қос елдің Қаржы министрліктері мен Ұлттық банктері арасында өзара түсіністік меморандумдары жасалды. «Самұрық-Қазына» қоры «Erdenes Mongol LLC» компаниясымен серіктестік орнатты.
- Өңірлік даму: Астана және Алатау қалаларының әкімдіктері Моңғолияның Қарақорым қаласымен «Жаңа Қарақорым» жобасы аясында байланыс орнатады.
- Мәдениет және ғылым: 2026-2027 жылдарға арналған мәдени-гуманитарлық іс-қимыл жоспары қабылданды. Ұлттық ғылым академиялары мен Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты моңғолдық әріптестерімен бірлескен зерттеулер жүргізбек.
- Ақпарат: ҚР Президентінің телерадиокешені мен Моңғолияның Ұлттық қоғамдық радио және теледидары ақпарат алмасу туралы келісімге келді.
Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолиямен тауар айналымын 500 миллион долларға дейін жеткізу міндетін қойған болатын. Қол қойылған құжаттар осы мақсатқа жетудің құқықтық негізі болмақ.
