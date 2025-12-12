Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ата-аналарға жасөспірімдердегі есірткіге бейімделудің ерте белгілерін анықтау түсіндірілді

Бүгiн, 13:21
118
Бөлісу:
polisia.kz
Фото: polisia.kz

Астанадағы International Steppe School мектебінде жаңа, интерактивті форматта ата-аналар жиналысы өтті. Жиналыстың басты тақырыбы — балалар мен жастарды есірткіден қорғау болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жиналыс ҚР ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті мен Президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің бірлескен жұмысы аясында ұйымдастырылды. 

Бұл жиында ресми баяндаманың орнына ашық диалог болды, құрғақ статистика орнына нақты мысалдар келтірілді. Сонымен қатар ата-аналар мен жасөспірімдерге төніп тұрған нақты қауіптер туралы ашық әңгіме өрбіді. 

Жиналыс барысында мамандар төмендегілерді егжей-тегжейлі түсіндірді: 

  • Кәмелетке толмағандарды заңсыз есірткі айналымына тартудың қазіргі әдістері; 
  • Есірткі қолданудың сыртқы және мінез-құлыққа тән белгілері; 
  • Ата-аналарға дер кезінде балаларға көмек көрсетудің маңызы. 

Жиналыста ата-аналарды "тест әр үйге" профилактикалық форматы ерекше қызықтырды. Оларға бұл тексеруді өз бетімен, жылдам және қолжетімді түрде жүргізуге болатыны тәжірибе жүзінде көрсетілді. Бұл құрал профилактиканың негізі — отбасынан басталатынын айқын көрсетті.

Негізгі бөлімнен кейін зал бірден тарамады. Ата-аналар белсенді сұрақ қойып, жеке бақылаулары мен қиын жағдайларды талқылады, сонымен қатар профилактикалық жұмысты күшейтуге өз ұсыныстарын айтты.

Тиімді профилактика — қорқыту немесе формалды есеп емес. Бұл — сенім, ақпараттандыру және ортақ жауапкершілік, деп атап өтті ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті.

ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті осындай форматтарды әрі қарай да дамытуды жоспарлап отыр. Жиналыстар тек елордада емес, еліміздің барлық өңірінде өткізіледі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тәуелсіздік күні кімдер әлеуметтік көмек алады?
Келесі жаңалық
Елімізде екі автомобиль өткізу пункті ашылды
Өзгелердің жаңалығы