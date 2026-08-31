Асу Алмабаев Түркиядағы грэпплинг турнирінде чемпион атанды

Алмабаев 60 келіге дейінгі салмақта Тәжікстан өкілі Халим Назрулоевпен титулдық белдесуге шықты.

31 Тамыз 2026, 07:51
АВТОР
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instagram.com/asu_zulfikar57 31 Тамыз 2026, 07:51
31 Тамыз 2026, 07:51
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Фото: instagram.com/asu_zulfikar57

Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Асу Алмабаев Стамбулда өткен ACBJJ 22 грэпплинг турнирінде жеңіске жетті.

Sports.kz-тің хабарлауынша, Алмабаев 60 келіге дейінгі салмақта Тәжікстан өкілі Халим Назрулоевпен титулдық белдесуге шықты. All-Stars Title Match мәртебесіндегі кездесу No-Gi, яғни кимонoсыз күрес ережесі бойынша өтті.

Белдесу қорытындысында төрешілер бірауыздан қазақстандық спортшыны жеңімпаз деп таныды. Осылайша Асу Алмабаев турнирдің чемпиондық атағын иеленді.

Айта кетейік, Алмабаевтың ММА-дағы соңғы ресми жекпе-жегі маусым айында өткен. Ол америкалық Чарльз Джонсонды үшінші раундта жеңген.

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