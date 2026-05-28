Астананы газдандыру биыл толық аяқталады
Срңғы бес жылда елордада 18,6 млн шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріліп, тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету деңгейі бір адамға 33 шаршы метрге жеткен.
Елордада тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды кешенді жаңғырту жұмыстары жалғасып, инженерлік желілерді дамыту және елді мекендерді табиғи газға қосу қарқынды жүргізіліп жатыр. Бұл туралы Астана қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Айжан Түгелбаева айтты.
Қазір елордаданы газдандыру қарқынды жүргізіліп жатыр. Шұбар, Телман және ішінара Үркер елді мекендері табиғи газға қосылды. Нәтижесінде 300 мыңның 290 мың тұрғыны газға қол жеткізіп, қамту деңгейі 95 пайыз болды. Елордада газдандыру жұмыстарын биыл толық аяқтау жоспарланып отыр, - деді басқарма басшысы.
Сонымен бірге ол соңғы бес жылда елордада 18,6 млн шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріліп, тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету деңгейі бір адамға 33 шаршы метрге жеткенін де атап өтті.
Ең оқылған:
- Көк кілем, домбыра және мемлекеттік протокол: Астанада Владимир Путинді қалай қарсы алды
- Әзербайжанда қарбыздардың ішінен ірі көлемдегі есірткі партиясы табылды
- Ресей жаңа ТЖАР жүйесін енгізеді: Бұл қазақстандық бизнеске қалай әсер етеді
- Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 16%-ға өсті
- NASA америкалықтарды 2029 жылға дейін Айға қайта жіберуі мүмкін