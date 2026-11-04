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  • Астанаға екі елдің көшбасшысы келеді: Қарашада Қазақстанда қандай маңызды жиын өтеді?

Астанаға екі елдің көшбасшысы келеді: Қарашада Қазақстанда қандай маңызды жиын өтеді?

Қазақстанға Иордания Королі мен Тәжікстан Президенті ресми сапармен келеді. Ал 6 қарашада елордада халықаралық деңгейдегі маңызды кездесу өтпек.

4 Қараша 2026, 18:02
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 4 Қараша 2026, 18:02
4 Қараша 2026, 18:02
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

5-6 қараша күндері Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Иордан Хашимит Корольдігінің Королі II Абдалла бен әл-Хусейн ресми сапармен келеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров хабарлады.

Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасы талқыланады.

5-7 қараша күндері Мемлекет басшысының шақыруымен елімізге Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон ресми сапармен келеді. Екі елдің көшбасшылары стратегиялық әріптестік пен одақтастық қатынастарды нығайту мәселелерін қарастырады, - деп жазды Айбек Смадияров.

6 қараша күні Астанада Ақаба процесі саммиті өтеді. Жиынға бірқатар мемлекеттің басшылары қатысады.

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