Астанадағы сол жағалауда тұрғын үй кешені өртенді

Өрттен үш адам, оның ішінде бала құтқарылды.

11 Қазан 2026, 18:52
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pixabay.com 11 Қазан 2026, 18:52
11 Қазан 2026, 18:52
124
Фото: pixabay.com

Астананың Сарайшық ауданындағы А-52 көшесінде орналасқан 12 қабатты тұрғын үй кешенінде өрт шықты.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт кабель шахтасынан басталып, бірінші қабаттан тоғызыншы қабатқа дейін таралған. Құтқарушылар баспалдақ арқылы үш адамды, оның ішінде бір баланы қауіпсіз жерге шығарған.

Өрт 27 шаршы метр аумақта сөндірілді. Жалынның одан әрі таралуына жол берілмеді.

Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.

Ең оқылған:

Наверх