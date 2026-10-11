Астанадағы сол жағалауда тұрғын үй кешені өртенді
Өрттен үш адам, оның ішінде бала құтқарылды.
11 Қазан 2026, 18:52
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11 Қазан 2026, 18:5211 Қазан 2026, 18:52
124Фото: pixabay.com
Астананың Сарайшық ауданындағы А-52 көшесінде орналасқан 12 қабатты тұрғын үй кешенінде өрт шықты.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт кабель шахтасынан басталып, бірінші қабаттан тоғызыншы қабатқа дейін таралған. Құтқарушылар баспалдақ арқылы үш адамды, оның ішінде бір баланы қауіпсіз жерге шығарған.
Өрт 27 шаршы метр аумақта сөндірілді. Жалынның одан әрі таралуына жол берілмеді.
Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
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