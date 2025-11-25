Астанада жоғалған оқушы қыз өлі табылды

Астанада жоғалған мектеп оқушысы өзеннен өлі табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
24 қарашада сағат 21:00-де полицияға елорда тұрғынынан 18:30 шамасында қызының үйден шығып кетіп, байланысқа шықпай қойғаны туралы арыз түскен.
Оны іздеуге жедел түрде полицияның жеке құрамы, еріктілер және өзге де күштер жұмылдырылды. Іздестіру іс-шараларының нәтижесінде мектеп оқушысының мәйіті өзеннен табылды. Өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.