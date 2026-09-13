Астанада үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді

13 Қыркүйек 2026, 14:20
АВТОР
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CTS 13 Қыркүйек 2026, 14:20
13 Қыркүйек 2026, 14:20
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Фото: CTS

Астанада №42, №64 және №120 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасына уақытша өзгерістер енгізілді.

Бұл туралы Астана әкімдігінің қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы хабарлады.

Елорда тұрғындары мен қонақтарына сапарларын алдын ала жоспарлап, қала ішінде жүріп-тұру кезінде енгізілген өзгерістерді ескеру ұсынылады.

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