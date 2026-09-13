Астанада үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді
13 Қыркүйек 2026, 14:20
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13 Қыркүйек 2026, 14:2013 Қыркүйек 2026, 14:20
182Фото: CTS
Астанада №42, №64 және №120 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасына уақытша өзгерістер енгізілді.
Бұл туралы Астана әкімдігінің қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы хабарлады.
Елорда тұрғындары мен қонақтарына сапарларын алдын ала жоспарлап, қала ішінде жүріп-тұру кезінде енгізілген өзгерістерді ескеру ұсынылады.
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