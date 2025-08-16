Астанада Ұлы Дала даңғылы мен Төле би көшесінің қиылысы уақытша жабылады

Елордада Ұлы Дала даңғылы мен Төле би көшесінің қиылысында су құбыры, нөсер және шаруашылық-тұрмыстық канализация желілерін тарту жұмысын жүргізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Астана қаласының Көлік және көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы мәлімдеді.
Аталған жұмыс "Р.Бағланова көшесінен Ұлы Дала даңғылына дейін Е-51 көшесін салу" жобасы аясында жүзеге асырылады.
Осыған байланысты 15 мен 26 тамыз аралығында аталған учаскеде қозғалыс ішінара жабылатын болады. Осы уақытта көлік қозғалысы екі бағытта бір жағынан кезең-кезеңімен ұйымдастырылады.
Елорда тұрғындары мен қонақтары қала жолдарында кептеліс тудырмас үшін қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауы қажет.