Астанада екі қабатты ғимарат өртеніп жатыр

Астананың Сарыарқа ауданында ірі өрт шықты. Жалын екі қабатты нысанды түгел қамтыды.

Төтенше жағдайлар министрлігі
Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

Астана қаласының Сарыарқа ауданында Жайылма көшесінде екі қабатты ғимараттан өрт шықты. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде ашық жану байқалып, өрт өршіп кеткен.

112 пультіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды. Суды үздіксіз беру ұйымдастырылып, сөндіруге бірнеше су оқпандары берілді.

 
 
 
 
 
