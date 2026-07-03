Астанада сұлулық салоны өртеніп кетті
Өрт 20 шаршы метр аумақты қамтыды.
Бүгiн 2026, 13:52
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Бүгiн 2026, 13:52Бүгiн 2026, 13:52
157Фото: видеодан скриншот
Астанада құтқарушылар СПА-салондағы өртті сөндірді.
Астана қаласы Нұра ауданындағы Қ. Мұхамедханов көшесінде орналасқан 12 қабатты тұрғын үйдегі СПА-салонда өрт шықты. Өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін келушілер ғимараттан өздігінен эвакуацияланды. 112 пультіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
ТЖМ күштерімен өрт 20 шаршы метр аумақта толық сөндірілді.
Зардап шеккендер жоқ.
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