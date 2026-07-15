Астанада қарсы қозғалыс жолағына шыққан жүргізуші жауапқа тартылды
Қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына шыққан жүргізуші анықталды.
Астанада өтіп жатқан «Қауіпсіз жол» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізушіні анықтады.
Таңғы сағат 08:30 шамасында тәртіп сақшылары Қабанбай батыр даңғылында жол қозғалысын бақылау барысында «AUDI» маркалы автокөлікті тоқтатқан.
Тексеру кезінде 34 жастағы жүргізушінің Сарайшық көшесі жағынан Қорғалжын тасжолы бағытына қарай қозғалып келе жатып, екі бағытты қозғалысқа арналған, төрт және одан да көп жолағы бар жолда қос тұтас (1.3) жол таңбасын кесіп өтіп, қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына шыққаны анықталды. Жүргізуші осылайша Қазақстан Республикасы Жол жүрісі қағидаларының 9-тарауының 61-тармағының талаптарын өрескел бұзып, өз өміріне ғана емес, жолдағы өзге жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігіне де нақты қауіп төндірді. Аталған құқық бұзушылық бойынша жүргізушіге қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 596-бабының 3-бөлігіне сәйкес әкімшілік материал рәсімделді. Қарсы қозғалыс жолағына шығу – жолдағы ең қауіпті құқық бұзушылықтардың бірі, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
Астана қаласының Полиция департаменті жүргізушілерді жолдағы тәртіп пен жауапкершілікті бірінші орынға қоюға шақырады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда жол ережесін бұзып, полиция талабына бағынбаған блогер жауапқа тартылды.
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