Астанада өрт кезінде 36 адам құтқарылды
Астанада көпқабатты үйдегі пәтер өртенді.
Бүгiн 2026, 20:26
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:26Бүгiн 2026, 20:26
96Фото: ТЖМ
Бүгін Астананың Алматы ауданында Манас көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үй кешенінің 4-қабатындағы пәтерде үй заттары мен жиһаз өртенді.
Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетіп, өртті сөндіру жұмыстарына бірден кірісті.
Құтқару жұмыстары барысында газ-түтіннен қорғау қызметінің буыны 6 адамды, оның ішінде 2 баланы құтқарды. Сонымен қатар ғимараттан 30 адам эвакуацияланды. Өрт 25 шаршы метр аумақта толық сөндірілді.
Айта кетейік, елорлада құтқарушылар жанып жатқан коттеджден бір баланы аман алып қалған еді.
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- ҰБТ-2026-да рекордтық нәтиже тіркелді: Ең жоғары балл қанша?
- 100 жолаушының 40-ы "қоян": Автобусқа мінген бойда төлем жасамағандар жазаланады
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?