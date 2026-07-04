Астанада Open Air концертіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі
Шектеу Open Air концерті кезінде келушілердің қауіпсіздігі үшін енгізіледі.
Бүгiн 2026, 18:53
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Бүгiн 2026, 18:53Бүгiн 2026, 18:53
97Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
6 шілде күні Елорда күніне орай «Астана Арена» стадионы алаңында Open Air форматындағы мерекелік концерт өтеді.
Астана әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, іс-шараға келушілердің қауіпсіздігі мен қолайлы қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында «Астана Арена» стадионы маңында, нақтырақ айтқанда, «Алау» мұз сарайы мен «Сарыарқа» велотрегі жағынан көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады.
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