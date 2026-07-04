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  • Астанада Open Air концертіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі

Астанада Open Air концертіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі

Шектеу Open Air концерті кезінде келушілердің қауіпсіздігі үшін енгізіледі.

Бүгiн 2026, 18:53
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 18:53
Бүгiн 2026, 18:53
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

6 шілде күні Елорда күніне орай «Астана Арена» стадионы алаңында Open Air форматындағы мерекелік концерт өтеді.

Астана әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, іс-шараға келушілердің қауіпсіздігі мен қолайлы қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында «Астана Арена» стадионы маңында, нақтырақ айтқанда, «Алау» мұз сарайы мен «Сарыарқа» велотрегі жағынан көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады.

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