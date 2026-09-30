Астанада көпірге шығып алған ер адам құтқарылды
Ер адам шамамен 30 метр биіктікте болған.
30 Қыркүйек 2026, 23:55
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30 Қыркүйек 2026, 23:5530 Қыркүйек 2026, 23:55
237Фото: Скриншот
Астананың Сарыарқа ауданында ТЖМ құтқарушылары «Қараөткел» көпірінің доғасына шыққан ер адамды қауіпсіз жерге түсірді.
Оқиға орнына полиция қызметкерлеріне көмек көрсету үшін ТЖМ күштері мен құралдары жедел жіберілді. Ер адам шамамен 30 метр биіктікте болған.
Құтқарушылар альпинистік құрал-жабдықтарды пайдаланып, ер адамды көпірден қауіпсіз түсіріп, полиция қызметкерлеріне тапсырды.
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