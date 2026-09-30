Астанада көпірге шығып алған ер адам құтқарылды

Ер адам шамамен 30 метр биіктікте болған.

30 Қыркүйек 2026, 23:55
АВТОР
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Скриншот 30 Қыркүйек 2026, 23:55
30 Қыркүйек 2026, 23:55
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Фото: Скриншот

Астананың Сарыарқа ауданында ТЖМ құтқарушылары «Қараөткел» көпірінің доғасына шыққан ер адамды қауіпсіз жерге түсірді.

Оқиға орнына полиция қызметкерлеріне көмек көрсету үшін ТЖМ күштері мен құралдары жедел жіберілді. Ер адам шамамен 30 метр биіктікте болған.

Құтқарушылар альпинистік құрал-жабдықтарды пайдаланып, ер адамды көпірден қауіпсіз түсіріп, полиция қызметкерлеріне тапсырды.

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