Астанада еңбек жасақтарының еңбек маусымы салтанатты түрде жабылды

Астанада «Жасыл ел» студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтарының ХXI еңбек маусымы салтанатты түрде жабылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Конституцияның 30 жылдығына орай, сондай-ақ «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында Жастар сарайында өткен жиынды Астана қаласының Жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен «Республикалық студенттік құрылыс және жастар жасақтары қозғалысы» қоғамдық қоры ұйымдастырды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
«Жасыл ел» жастар еңбек жасақтары бағдарламасы 2005 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Осы уақыт ішінде елордалық штаб қала тұрғындары үшін үлкен әлеуметтік маңызы бар жұмыстарды атқарып, жаз айларында 14 пен 35 жас аралығындағы жастарды еңбекпен қамтуда.
Астана қаласы бойынша аталған бағдарламаға жыл сайын мыңдаған жас қатысады. Олар көгалдандыру, абаттандыру, саябақтар мен мектеп аумақтарын тазалау сияқты жұмыстарға атсалысып, туған қаласының көркеюіне үлесін қосады.
Биыл «Жасыл ел» бағдарламасы аясында елордада 5200-ге жуық жас жұмыспен қамтылды. Олардың арасында көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары да бар. Қатысушылар арнайы құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіліп, еңбекке ынтамен кірісті.
Мемлекет басшысы елімізде биылғы жыл «Жұмысшы мамандықтар жылы» деп жариялаған болатын. Бұл – еңбекқор, мақсатшыл, талантты жастардың жаңа белестерге жетуіне жол ашар маңызды бастама. «Жасыл ел» – бұл жастардың қаламыздың көгалдандыру мен тазалығын сақтауға, жас ұрпақ бойына патриоттық және экологиялық тәрбие беріп, елдегі жұмыссыздық көлемін азайтуға, еңбек етіп дамуына және көпшілікке өзінің еңбекқорлығымен біліктілігін көрсетуге үлкен мүмкіндік беретін жоба. Жыл сайын осы бағдарламаны іске асыруға қала жастары мен студенттер, мектеп оқушылары белсенді атсалысуда, – деді Астана қаласының Жастар саясаты мәселелері басқармасының маманы Ерлан Нұрланұлы.
Салтанатты жабылу рәсімінде еңбек маусымына белсенді қатысқан жастардың еңбегі бағаланып, «Үздік топ» аталымы бойынша үш мектеп, атап айтқанда, 56 мектеп-лицейі, 19 орта мектебі және 65 мектеп-гимназиясы марапатталды.
Ал «Үздік командир» және «Үздік жауынгер» аталымы бойынша 14 жасөспірім ортаға шығып, оларға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды.
Сонымен қатар балаларды осы жұмыстарға жұмылдыруға атсалысқан мектептердің мұғалімдері де марапатқа ие болды.
Жобаны іске асыруда 100-ден астам серіктес ұйыммен жұмыс істелді. Жасыл ел жасақтары жаз бойы қаланы көгалдандыру, саябақтар мен білім беру нысандары аумақтарын тазарту жұмыстарына белсене қатысты. Бұл — жастар үшін тек табыс көзі ғана емес, сонымен қатар еңбектің қадірін түсініп, патриоттық сезімді арттыратын үлкен мектеп болды. Іс-шара жастарға арналған концерттік бағдарламаға ұласты.