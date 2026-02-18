Астанада емхана кассасынан ақша ұрлаған күдікті ұсталды
Күдікті медициналық мекемеге келуші ретінде кіріп, кассаға қол сұққан.
Астана қаласында медициналық орталықтан ақшаны ұрлады деген күдікпен 35 жастағы ер адамды ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті медициналық мекемеге келуші ретінде кіріп, әкімшінің қысқа уақытқа кетуін пайдаланып, жұмыс үстелінің артында тұрған кассадан ақшаны ұрлаған. Содан кейін ғимараттан шығып кеткен. Ұрланған ақшаны күдікті жеке қажеттіліктеріне жұмсаған.
Ер адамның жеке басы бейнебақылау камералары жазбаларын талдау арқылы анықталған. Кейінірек ол қаланың бір ауданында полиция қызметкерлерімен ұсталды. Осы факт бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ұқсас қылмыстардың алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері ұйым жетекшілері мен персоналды сақ болуға, жұмыс орындары мен ақшаны қараусыз қалдырмауға, сондай-ақ қызметтік бөлмелерге кіретін бөгде адамдардың қолжетімділігін шектеуге шақырады, деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Астанада дүкеннен қымбат күртешені "киіп шыққан" азамат жауапқа тартылған болатын.
