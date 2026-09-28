Астанада «Болашақ атомы» конференциясы өтті: Елдің атом саласы қалай дамиды?
Қазақстанда Атом саласы қызметкерлері күні аталып өтті.
Қазақстан Республикасы Президенттік орталығының базасында Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің ұйымдастыруымен «Болашақ атомы» атом ғылымы мен технологиялары бойынша халықаралық конференциясы өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасының Атом саласы қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Конференцияның мақсаты – Қазақстанның атом саласының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын, елдің ғылыми-технологиялық әлеуетін, кадр даярлау және сұранысқа ие құзыреттерді қалыптастыру мәселелерін, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді өндіріске енгізу мен коммерцияландыру бағыттарын талқылау болды.
Іс-шарада Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығының, Ядролық физика институтының, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Ядролық технологиялар паркі» АҚ және «Қазақстандық атом электр станциялары» ЖШС өкілдері баяндама жасап, атом саласының өзекті мәселелері мен даму перспективалары жөнінде пікірлерімен бөлісті.
Атом саласы қалай дамиды?
«Қазақстанның бүгінгі атом саласы» тақырыптық блогы аясында қатысушылар атом саласы үшін кадр даярлау, ғылыми зерттеулер мен перспективалық энергетикалық технологияларды дамыту, ғылыми әзірлемелерді енгізу және коммерцияландыру, отандық ғылыми ұйымдардың қызметі, сондай-ақ уран саласының өндірістік тізбегі мен сұранысқа ие құзыреттер мәселелерін қарастырды.
Конференция барысында сарапшылар мен қатысушылар арасындағы ашық диалогқа ерекше назар аударылды. «Қазақстанның атом саласын кім қалыптастырады?» атты пікірталас барысында саланы одан әрі дамытудағы кадрлық және ғылыми қамтамасыз ету мәселелері талқыланды.
Сұрақ-жауап ашық микрофоны
«Атом саласының маманына сұрақ қой» ашық микрофоны аясында қатысушылар сала өкілдері мен мамандарына өздерін қызықтырған сұрақтарды тікелей қоюға мүмкіндік алды.
Конференция қорытындысы бойынша атом ғылымы мен технологияларын дамытудың өзекті бағыттары айқындалып, Қазақстанның атом саласының кадрлық және ғылыми-технологиялық әлеуетін қалыптастыруда мемлекеттік органдар, ғылыми ұйымдар, сала кәсіпорындары мен жас мамандар арасындағы өзара іс-қимылдың маңыздылығы аталып өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан атом саласының қандай бағыттарын дамыта алатыны хабарланды.
Ең оқылған:
- «Қаза болды» деген ақпарат тарады: Қорғаныс министрлігі екі матросқа қатысты мәлімдеме жасады
- Жаңа Қорғаныс министрі тағайындалды
- Каспийдегі оқу-жаттығуда қаза тапқан әскери қызметшілерге мемлекеттік наградалар берілді
- Қорғаныс министрі Дәурен Қосанов қызметінен босатылды
- Аяз, жаңбыр, найзағай: Синоптиктер ескерту жариялады