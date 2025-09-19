Астанада 260 мың адам вирустық инфекцияға шалдықты

Астаналықтар биылғы маусымда ЖРВИ-мен өткен жылға қарағанда жиірек ауырған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева мәлімдеді.
2024-2025 жылдардағы эпидемиологиялық маусымда (яғни 2024 жылғы қазан мен 2025 жыл қыркүйек айлары аралығында) елордада жіті респираторлық вирустық инфекцияның 260 673 жағдайы тіркелді. Бұл өткен маусымға қарағанда 14%-ға көп. Науқастардың жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі балалар, бұл өткен маусымның көрсеткішінен 8% жоғары, - деп атап өтті қаланың бас санитар дәрігері.
Сондай-ақ ведомство өкілі қыркүйек айында небәрі бір аптаның ішінде 5 мыңға жуық астаналық вирус жұқтырғанына тоқталды.
Қыркүйек айы басталғанда бар-жоғы бір апта ішінде ЖРВИ-дің 4638 жағдайы тіркелді. Науқастардың 50,1%-ын 14 жасқа дейінгі балалар құрады. Өткен маусымның ұқсас аптасымен салыстырғанда 39%-ға төмендеу байқалады, - деді Айгүл Шағалтаева.
Айта кетерлік, бүгінгі таңда елордада ЖРВИ, тұмау және COVID-19 ауруларын бақылау үшін эпидемиологиялық және зертханалық қадағалау жүйесі жұмыс істеп тұр.
Дәрігерлер ауру өршіген кезде қоғамдық орындарда маска тағып, қолды жиі жуып, адамдар көп жиналатын жерге көп бармауды ескертеді.