"Астана – Жезқазған" бағытындағы пойыз Қызылордаға дейін ұзартылады

Бүгiн, 05:12
rail-news.kz
Фото: rail-news.kz

14 желтоқсаннан бастап "Жолаушылар тасымалы" АҚ Тальго №65/66 "Астана – Жезқазған" пойызының бағытын Қызылордаға дейін ұзартады. Жаңа бағыт елдің орталық және оңтүстік өңірлерін тікелей байланыстырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы "Жолаушылар тасымалы" АҚ баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Астана – Қызылорда" пойызы күнара қатынайды. Бұл бағытта бір сапарда 400-ден астам жолаушы тасымалданады. Бағытта жайлы Тальго вагондары қолданылады. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 50% жеңілдікпен арнайы бейімделген орындар қарастырылған, – делінген хабарламада.

Компанияның дерегінше, бағыттың ұзаруы жол жүру уақытын стандартты пойыздардан 7 сағатқа қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде еліміздің ірі өңірлері арасындағы көлік қатынасын тұрақтандырып, жолаушылардың қысқы маусымдағы сапарын едәуір арттырады.

Қосымша ақпаратты 1433 тегін нөмірі арқылы білуге болады.

